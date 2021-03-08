التربية تحدد موعد إصدار قرارها بشأن الامتحانات التمهيدية

2021/03/08 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة التربية، الاثنين، إن قراراً سيصدر يوم غد بشأن الامتحانات التمهيدية. وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعه “النور نيوز”، إن “غداً الثلاثاء ستصدر الوزارة قراراً بعد طرح موضوع الامتحانات التمهيدية على الجهات المعنية”.

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