القوات الأمنية تباشر برفع السيطرات في المنصور

2021/03/08 | 21:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت قيادة عميات بغداد، برفع السيطرات ونقاط تفتيش في منطقة المنصور غربي العاصمة.ويأتي الإجراء بعد ساعات من توجيه فوري للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته قيادة عمليات بغداد اليوم “بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة ايضا وبأسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الاخرى التي تشكل عبئا على […]

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