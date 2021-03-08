ممنوع على الأطفال والحوامل.. طبيب عراقيّ يشرح بشأن اللقاح الصيني

2021/03/08 | 21:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وسط مخاوف وعزوف كبير، بدأت في العراق خلال الأيام القليلة الماضية حملة تطعيم محدودة باللقاح الصيني "سينوفارم"، فيما لم تكشف وزارة الصحة حتى الآن عن عدد الأشخاص اللذين تلقوا الجرعات في البلاد.

وتشير منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ لقاح "سينوفارم" اعتمد على طريقة حقن فيروس غير نشط "يحتوي على جزيئات فيروسية ميتة تُخلق في المختبر قبل أن تقتل وهي غير معدية"، بينما اعتمد لقاح "فايزر بيونتيك" على تقنية أحدث تعتمد على استخدام الشفرة النووية للفيروس حتى تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة.

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ويؤخذ اللقاح الصيني على جرعتين تفصل بينها مدة 3 أسابيع، فيما يتوقع الطبيب العراقي والاستشاري بالعناية المركزة والتخدير في بريطانيا، علي إسماعيل، أنّ ينجح اللقاح الصيني بفعالية ضد الطفرات المستقبلية للفيروس التاجي.

وقال إسماعيل، في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "اللقاح الصيني يستخدم ذات الطريقة التقليدية لبقية اللقاحات حيث يتم حقن الجسم بفيروس ميت لا يسبب أي ضرر أو إصابة ليقوم الجسم بالتعرف على جين الفيروس وينشط الجهاز المناعي ضده، وهي طريقة استخدمت في لقاحات سابقة ناجحة مثل لقاح التهاب الكبد أو الكوليرا".

ونفى الطبيب، استخدام أي مواد أخرى في اللقاح الصيني، موضحًا أنّ "نسبة الحماية بعد الجرعتين تصل إلى أكثر من 70%، بحسب التجارب السريرية"، مبينًا أنّ "حفظ لقاح سينوفارم لا يتطلب طريقة خاصة بل تكفي درجة حرارة أجهزة الحفظ الاعتيادية".

وأضاف إسماعيل، أنّ "أكثر من 75 مليون شخص حول العالم تلقوا جرعات من اللقاح الصيني، بما فيهم مواطنون في الإمارات وبعض الدول العربية، دون تسجيل حالات وفاة أو آثار جانبية خطيرة"، مشيرًا إلى أنّ "اللقاح ممنوع بالنسبة للأطفال والحوامل وممن يعانون من ضعف المناعة، لعدم خضوعه للتجارب السريرية الخاصة بهذه الفئات".

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