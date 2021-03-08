كل يوم والنساء ورود الحياة- دلال بشار

2021/03/08 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار كشجرة ورد في حديقة الحياة، تبث عطرها بكرم لتجعل كل َمن يراها ينجذب لجمالها ويدرك أهميتها..منذ اللحظة الأولى كانت ولا تزال نهرا خلقه الله على هيئة إنسان، يد تمتد لك في لحظات الضعف فتقويك وتدفعك نحو الأفضل، الحديث عن الورد ليوم لا يكفي لأن الأيام اذا خلت منه بهتت، هكذا نحن، […]

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