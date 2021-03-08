البرلمان يصوت على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

2021/03/08 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صوت مجلس النواب، الاثنين، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.

كما وصوت في جلسته المنعقدة حاليا، على ثلاث مواد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس ان "مجلس النواب صوت بأغلبية الثلثين على المواد الثامنة والعاشرة والواحد والعشرين من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وفي وقت سابق افتتح البرلمان جلسته رقم 42 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 255 نائبا.

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