الزوراء يستعيد احمد فاضل قبل مواجهة الصقور

2021/03/08 | 21:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استعاد نادي الزوراء لاعبه احمد فاضل، قبل مواجهة القوة الجوية في قمة دوري الكرة الممتاز.

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