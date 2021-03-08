حزب الله يشيد بزيارة البابا للعراق ويعبر عن تأييده لموقث المرجع السيستاني

2021/03/08 | 21:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اشاد حزب الله اللبناني، الاثنين، بزيارة البابا الفرنسيس للعراق ونتائجها الايجابية.وقال في بيان صادر عن حزب الله، انه “يشيد حزب الله بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية، وخاصة لقاءه سماحة آية الله العظمى المرجع السيد علي السيستاني، ويعبر عن تأييده الكامل لموقف سماحته الذي شدد على ضرورة رفع المعاناة والظلم والقهر […]

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