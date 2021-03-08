فلسفة عشق - عباس علي العلي

2021/03/08 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي زهرة بيضاءتلتقي وجه الصباحلتغني أنشودة اللقاءالضياء القادم من لجة البعد البعيديستمع مندهشالصوت الجمالفيرتب أشياءه بأنتظامليبقى طول النهارمنسجما مع الشدو الجميلالزهور لا تتعب من الغناءوالنهار طويلحتى الضياء لديه عمل كثيريخشى أن يهرب الزمان من يديهفيلام على التقصير*****أعشق هذا بين الورد والضياء ؟أم هي قوة البقاء؟سماء بعيدة وأرض ......





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