2021/03/08 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحدد الاثنين المقبل موعدا للتصويت على قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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