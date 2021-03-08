2021/03/08 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي والنائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي".

وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق المصلحة العليا للبلد، وبما يضمن حماية أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كما جرت الإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة، والعمل على تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).