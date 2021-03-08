رئاسة البرلمان توجه بادراج قانون الموازنة على جدول اعمال الاثنين المقبل

2021/03/08 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رئاسة مجلس النواب العراقي: إدراج مشروع قانون موازنة 2021 على التصويت يوم الاثنين المقبل.

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