بالوثائق .. (واخ) تنشر قانون توفير استخدام لقاحات كورونا

2021/03/08 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد صوت مجلس النواب اليوم الاثنين ، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.

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