واتساب يضيف ميزة الاتصال الصوتي والمرئي عبر الحاسوب

2021/03/08 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة "واتساب" للمراسلة، والتابعة لشركة فيسبوك، إنها ستقدم دعمًا للمكالمات الصوتية والمرئية للتطبيق على محركات البحث الخاصة بالحواسيب.

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