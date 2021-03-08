رئاسة البرلمان توجه بإدراج مشروع الموازنة في جلسة الإثنين المقبل

2021/03/08 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.

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