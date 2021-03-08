طيران الجيش يدمرمضافة لعصابات داعش الإرهابية في قاطع صلاح الدين

2021/03/08 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دمر طيران الجيش مضافة لعصابات داعش الإرهابية في قاطع صلاح الدين.وذكر بيان لوزارة الدفاع : ان أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين أثناء الاستطلاع والبحث والتفتيش./انتهى3

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