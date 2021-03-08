زيارة البابا للعراق.. محطات متعددة جغرافيا ومتنوعة طائفيا ومذهبيا ودينيا

2021/03/08 | 22:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن بابا الفاتيكان فرنسيس أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أراح نفسه.وقال البابا خلال مؤتمر صحافي على متن ا...

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