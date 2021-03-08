ضبط صواريخ وقنابر داخل مضافة لعناصر داعش في الانبار

2021/03/08 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن ضبط صواريخ وقنابر داخل مضافة لعناصر داعش في محافظة الانبار. وذكر بيان للوكالة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استنهاضا لمهامها في البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وقوة مشتركة من استخبارات لمشاة 29 واستخبارات الفوج الرابع …

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