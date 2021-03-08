عمليات بغداد تعلن المباشرة برفع عدد من السيطرات الامنية لتخفيف الزخم المروري

2021/03/08 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، المباشرة برفع عدد من السيطرات الامنية في منطقة المنصور، لتخفيف الزخم المروري. وقالت العمليات في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يجري الان وباشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد رفع عدد من السيطرات في منطقة المنصور”. واضاف البيان ان …

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