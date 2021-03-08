ولي عهد أبو ظبي يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس

2021/03/08 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

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وقال آل نهيان في تغريدة، تابعها "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وأضاف، "أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم".

أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة ..



لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة..وأتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 8, 2021

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