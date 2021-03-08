فرنسا تسجل 359 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/03/08 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت فرنسا عن تسجيل 359 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي، انها سجلت ارتفاعا بعدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج بالعناية المركزة بالمستشفيات بواقع 106 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو العدد الأعلى منذ 27 تشرين الثاني الماضي.وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج بالرعاية المركزة في المستشفيات وصل إلى 3849 مصابا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 359 وفاة و5327 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88933، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3909560.وأكدت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3881967.

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