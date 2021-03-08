توضيح رسمي من ذي قار بعد أنباء سرقة كرسي البابا في مؤتمر الأديان بمدينة أور

2021/03/08 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قاراوضحت شركة نفط ذي قار، اليوم الإثنين، الموقف بشأن ما أثير في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نقل مقتنيات مؤتمر الاديان الذي اقيم في مدينة اور الاثرية بحضور بابا الفاتيكان.وقال مدير إعلام الشركة، هادي كريم، في تسجيل صوتي وزعه على وسائل الاعلام إن "كل التجهيزات الذي وضعت قرب الزقورة، في مدينة أور الاثرية، تابعة لشركة تعاقدت معها شركة نفط ذي قار لتنظيم مؤتمر الأديان الذي حضره البابا".وتابع "حتى الحمامات المتنقلة، والكرسي الذي جلس عليه بابا الفاتيكان، هو من ضمن مقتنيات تلك الشركة".وبين ان "الشركة المتعاقد معها شركة معروفة، ولديها فريق خاص بإقامة المراسم الرسمية، والإشراف على المؤتمرات والندوات الحكومية وغيرها".وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، اخباراً مفادها أن "إحدى العاملات في الشركة اللبنانية المتعاقدة لتنظيم حفل استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، قامت بنقل (الكرسي) الخاص بالبابا الذي أقيم عليه قداس صلاة الاديان في مدينة أور الاثرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد إلى مكان مجهول تمهيدا لنقله خارج العراق".وقالت وسائل الاعلام ان "الكرسي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، كونه أقيم عليه قداس للمرة الأولى في التاريخ"، مرجحة ان" يتم عرض الكرسي خارج العراق بمزاد علني وسيكون سعره بملايين الدولارات".

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