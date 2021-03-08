انفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة بالاعظمية

2021/03/08 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني وقوع انفجار برمانة يدوية قرب جسر الائمة بالاعظمية مساء اليوم مستهدفة زوار الامام موسى الكاظم عليه السلام .وقال المصدر لنينا ان الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات./انتهى9

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