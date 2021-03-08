لقاء البابا وآية الله السيستاني..الرسائل والتبعات 

2021/03/08 | 22:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين فتح بيت متواضع وخال من اي شكليات رسمية ابوابه في مدينة النجف الاشرف امام زعيم الكاثوليكيين في العالم ، قبل واكثر من كل شيء صدم البابا لبساطته . ا...

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