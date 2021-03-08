عمليات بغداد تؤكد انسيابية الخطة الامنية الخاصة بتأمين الزوار

2021/03/08 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، انسيابية الخطة الامنية الخاصة بتأمين زوار الامام الكاظم (ع).

يتبع..

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