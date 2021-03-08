صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 637 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 637 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 445 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 637 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

445 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 41 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 46 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 23 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 19 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 62 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بلديات الثاني 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 28 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 59 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 192 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

37 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 / حي الامانة / الجوار / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة /

7 حالات في شارع فلسطين محلة / ساحة بيروت /المستنصرية / 503 / 502 / / 508

19 حالة في الشعب محلة/ السريدات / سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 / حي اور / 341 .

12 في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها وشوارعها .

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب المستشفى

5 حالات حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

7 حالات في الحسينية محلة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221 /

10حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ 312 / شارع 20 / 310 /

6 حالات في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 / 911 / 910

24 حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / 715 .

13 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 .

7 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 / السوق .

6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 730 .

3 حالات في منطقة الدورة محلة 840 / 808 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

3 حالات في كل من / حي الزهراء / جسر ديالى / ام الكبر/ حي الخليج محلة 727 و725 / الشماعية الزراعي / حي العامل / زيونة محلة 714 .

وحالتين في كل من / ساحة الوثبة/ الحرية / حي العامل محلة 803 / الكمالية محلة 757 / اليرموك محلة 612 / الحرية محلة 424 / الشعلة / الحارثية / ابو دتشير / شهداء العبيدي .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 87627 توفي منهم 1461 للاسف فيما اكتسب الشفاء 80164 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 6002 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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