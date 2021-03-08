إدراج الموازنة على جدول جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بإدراج مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها PUKmedia فان الحلبوسي وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.

PUKmedia

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