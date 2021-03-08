محدث..الذهب يفقد 20 دولاراً ويسجل أدنى تسوية في 11 شهراً

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

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