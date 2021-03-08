العراق يمدد إجراءات حظر التجوال الجزئي أسبوعين

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، تمديد اجرءاءات حظر التجوال الجزئي لمدة أسبوعين، للحد من تفشي الوباء التاجي كورونا المستجد في البلاد.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان لها اليوم، إنه قد تم تمديد إجراءات …

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