القبض على شخص قام برمي “رمانة يدوية” على زائري الكاظمية عند جسر الائمة

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكدت مصادر مطلعة، الاثنين، ان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على شخص قام برمي رمانة يدوية على الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية المقدسة عند جسر الائمة.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على شخص قام برمي رمانة يدوية على الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء زيارة اسشهاد الامام موسى بن جعفر (ع)”.

واضاف ان “التفجير اسفر عن اصابة 12 جريحا كحصيلة اولية للتفجير الارهابي”.



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