2021/03/08 | 22:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بحدوث انفجار على جسر الائمة المؤدي الى مدينة الكاظمية المقدسة، لافتا الى وقوع شهداء وجرحى جراء الانفجار.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “تفجيرا برمانة يدوية استهداف زائري الكاظمية المقدسة عند جسر الائمة”.

واضاف ان “التفجير اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى”.

وبين ان “القوات الامنية هرعت الى موقع التفجير لانقاذ المصابين”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار على جسر الائمة المؤدي الى الكاظمية المقدسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار على جسر الائمة المؤدي الى الكاظمية المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).