تعقيبا على دعوته لحوار وطني.. الشيخ علي يصف الكاظمي بقاتل المتظاهرين

2021/03/08 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رد رئيس تحالف تمدن النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "ثوار تشرين" الى الحوار، مؤكدا انه "لاحوار مع قتلة المتظاهرين".

وكتب الشيخ علي في تغريدة على تويتر، اليوم (8 اذار 2021)، انه "دعا السيد رئيس الوزارء ثوار تشرين إلى إجراء الحوار".

واضاف، ان "السؤال إلى سيادتك: وهل وفيت أنت بوعدك في محاكمة قتلة المتظاهرين؟ ومن هم ثوار تشرين الذين سيقبلون بمبدأ الحوار؟ ومع من يتحاورون؟ وعلى ماذا يتحاورون"؟

وتابع، "وما هي الضمانات لتنفيذ الاتفاق (هذا إن حصل)"؟

واختتم الشيخ علي تغريدته بوسم "#لا حوارمع قتلة المتظاهرين".

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