الليرة التركية تهبط 2.5% مع قوة الدولار

2021/03/08 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2.5 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

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