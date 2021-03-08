خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار جسر الائمة

2021/03/08 | 22:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني مساء اليوم الاثنين عن انفجار جسر الائمة في بغداد”.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

من جانبها باشرت قوة خاصة بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

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