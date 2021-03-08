اصابة 10 اشخاص بانفجار جسر الائمة

2021/03/08 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة 10 اشخاص بانفجار جسر الائمة.وقال المصدر ان ” انفجار رمانة هجومية تم رميها من مقبرة الاعظمية على جسر الائمة”.واضاف ان “الاصابات طفيفة بينها١٠ جرحى بينهم نساء”.

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