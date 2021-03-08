عاجل: خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل انفجار جسر الائمة

2021/03/08 | 23:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل انفجار جسر الائمة.وقالت في بيان ان “انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.واضافت “من جانبها باشرت قوة خاصة بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام”.

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