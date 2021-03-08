2021/03/08 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمية_العثماني إنّ قضيّة المرأة من بين القضايا التي طالها الكثير من التشويه والتّحريف من طرف البرجوازيّة, إذ تجد هذه الأخيرة سبّاقة إلى رفع الشعارات حول "حقوق المرأة وحرّيتها" وإلى توزيع باقات الورد والتبريكات كلّما حلّ الثامن من مارس، هذه المحطّة النضاليّة التاريخيّة التي طالها التّشويه هي الأخرى لتصبح "عيدا للمرأة".أية حرية؟ أيّ عيد؟ أية امرأة؟كلّها تساؤلات تطرح نفسها، لكن قبل التّطرق إلى التّفصيل فيها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضيّة المرأة قضيّة طبقيّة - سمية العثماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضيّة المرأة قضيّة طبقيّة - سمية العثماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).