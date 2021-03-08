وكالة الاستخبارات تحبط مخطط إرهابي خطير لاستهداف الزائرين في بغداد

2021/03/08 | 23:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية ارهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم عليه السلام، وقد تمت عملية القبض عليهم في جانب الرصافة ببغداد، تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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