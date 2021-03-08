مقاتلات قطرية وسعودية وإسرائيلية ترافق قاذفات

2021/03/08 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميكية، جون كيربي، إن مهمة تحليق قاذفتي B52 في منطقة الشرق الأوسط، خلال المدة الأخيرة "روتينية و هدفها الأساسي هو طمأنة الشركاء من جهة و من جهة أخرى توفير فرصة للتدريب".

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