اصابة 8 مدنيين بانفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة بالاعظمية

2021/03/08 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني اصابة ثمانية مدنيين بانفجار رمانة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الائمة في الاعظمية.وذكرت في بيان: ان قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات.واوضحت ان جموع الزائرين مازالت تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام./انتهى3

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