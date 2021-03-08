عمليات بغداد تؤكد انسيابية خطتها لتأمين زيارة الإمام الكاظم

2021/03/08 | 23:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، انسيابية الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم، فيما وجهت نداءً عاجلاً للزائرين بشأن التعاون مع القوات الامنية.وقال قائد العمليات اللواء الركن احمد سليم، في بيان، انه “استجابه لاوامر القائد العام للقوات المسلحة باشرت قيادة عمليات بغداد بنشر قطعاتها العسكرية كافة، في الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين الزيارة الرجبية، مشيراً الى “اتخاذ تدابير امنية عالية المستوى لحفظ ارواح الزائرين من اي هجمات ارهابية”.ودعا اللواء سليم، الزائرين الى “ضرورة التعاون مع القوات الامنية ومساعدتهم في اتمام الخطة الخاصة بتأمين الزيارة والعمل على انجاحها”، مشدداً على “ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية امتثالاً للقرارات الصادرة […]

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