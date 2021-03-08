بيان من خلية الإعلام الامني بشأن صوت الانفجار على جسر الائمة في بغداد

2021/03/08 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بيانا روت فيه التفاصيل الأولية للانفجار الذي وقع بالقرب من جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيانها، إن "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".وأشارت الى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".

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