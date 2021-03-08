الحلبوسي يوعز بإدراج مشروع الموازنة ضمن جدول أعمال البرلمان الاسبوع المقبل

2021/03/08 | 23:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، بإدراج مشروع موازنة 2021 ضمن جدول أعمال البرلمان في جلسة الاسبوع المقبل. وذكر بيان مقتضب لمكتب الحلبوسي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس النواب وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 …

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