2021/03/08 | 23:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انفجار انتحاري يستهدف زوار الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام في العاصمة بغداد مدينة الكاظمية ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار انتحاري يستهدف زوار الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام في العاصمة بغداد مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار انتحاري يستهدف زوار الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام في العاصمة بغداد مدينة الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).