الإعلام الأمني توضح طبيعة الانفجار قرب جسر الائمة

2021/03/08 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، وقوع انفجار "رمانة" قرب جسر الائمة شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء، كمعلومات أولية عن الحادث".

وأضافت أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، باصابة 10 اشخاص بانفجار "رمانة" قرب جسر الائمة.

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