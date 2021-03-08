مجلس امناء هيئة الاتصالات يتقدم بالشكر لوسائل الاعلام لجهوده الجبارة لتغطية زيارة البابا

2021/03/08 | 23:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تقدم مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الاثنين الى وسائل الاعلام بالشكر والتقدير لجهودهم الجبارة في نقل الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى العراق “.

وقال المجلس في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” مع اختتام زيارة البابا فرنسيس الى العراق يتقدم مجلس مفوضيين هيئة الاعلام والاتصالات بالشكر والتقدير الى وسائل الإعلام كافة على الجهود الجبارة والعمل الرائع الذى قامت به خلال تغطية هذا الحدث العالمي .

واكد البيان “ان إسهامكم المتميز بالتغطية الإعلامية وإبراز هذا الحدث الديني والثقافي والانساني أسهم في وضع المتابع في بؤرة الحدث بالمتابعة والتفاعل مع هذه الفعاليات التي عبرت عن صورة العراق الحقيقية وابرزت تكويناته المتعددة الاعراق والاديان والطوائف، والتي تجتمع تحت خيمة العراق الواحد.

واضاف “أن نجاح زيارة البابا التاريخية الى العراق اثبتت انها مسؤولية الجميع في هذا الوطن المعطاء خصوصاً الإعلاميين والمثقفين وأصحاب الرأي، فقد اظهرت وسائل الاعلام الوطنية بكوادرها المهنية ان الاعلام العراقي صاحب الريادة والتميز في تعاطيه مع الاحداث الوطنية”.

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