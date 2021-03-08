النساء في الانتفاضة: قمع وتحرش وإستخفاف - ميان مساعد

2021/03/08 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميان_مساعد انهيار إقتصادي ممنهج، أنتج انتفاضة عمت شوارع لبنان.



مظاهرات كان طابعها المتجلي عابراً للطوائف والانقسامات السياسية والمناطقية.



وفي هذا الانغماس المتشعب في كافة أنحاء البلاد، خاضت فتيات المواجهة في ساحات الانتفاضة، لان الازمة تعنيهن وتمسهن، رغم بعض الخصوصية لمشاركة النساء في التحركات قي ظل نظرة اختزالية لدور النساء في العمل السياسي، الى جانب ما تعرضن له من اعتداءات وتحرش وضغوطات.تسترسل ......





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