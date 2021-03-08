إصابات بانفجار

2021/03/08 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثمانية أشخاص، الاثنين، بانفجار "قنبلة يدوية" استهدفت زوار مرقد، موسى بن جعفر الكاظم، أثناء مرورهم من جسر الأئمة الذي يربط مدنيتي الكاظمية والأعظمية، في العاصمة بغداد، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية.

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