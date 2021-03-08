تشيلسي يعزز موقعه في ترتيب الدوري الانكليزي بفوز مهم على ملاحقه ايفرتون

2021/03/08 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عزز نادي تشيلسي الانكليزي موقعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفوزه اليوم على ملاحقه ايفرتون بهدفين نظيفين.وسجل الهدفين كل من لاعب ايفرتون / بن / خطا في مرماه في الدقيقة 31 وجورجينهو في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.وحافظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزائم في عهد المدرب الألماني توماس توخيل، فرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط أمام إيفرتون./انتهى3

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