2021/03/08 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل مدينة الاعظمية بعد استهداف الزائرين في جسر الائمة

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