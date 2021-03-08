انباء عن تعرض قاعدة عين الاسد لقصف بالصواريخ

2021/03/08 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، الاثنين، بان هناك انباءً عن تعرض قاعدة عين الاسد للقصف بالصواريخ.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان " هناك انباءً عن تعرض قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، الى قصف بالصواريخ".

ولم يكشف المصدر الامني المزيد من التفاصيل.

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